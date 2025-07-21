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Отели в Джимбаране, Индонезия

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1 объект найдено
Отель в Джимбаран, Индонезия
Отель
Джимбаран, Индонезия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Этот 3-уровневый бутик-отель, расположенный в самом сердце популярной розовой туристической …
$1,77 млн
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