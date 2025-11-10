Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Джимбаран
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Джимбаране, Индонезия

Квартира 1 спальня в Джимбаран, Индонезия
Квартира 1 спальня
Джимбаран, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
A Vision of Modern Tranquility — Mezzanine-Style 1-Bed Apartments in Bukit – Pandawa Offerin…
$199,000
Квартира 1 спальня в Джимбаран, Индонезия
Квартира 1 спальня
Джимбаран, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
A Rare Bali Real Estate Investment — Elegant Cliffside 1-Bed Apartment in Pandawa with Stunn…
$280,000
Квартира 1 спальня в Джимбаран, Индонезия
Квартира 1 спальня
Джимбаран, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
A Luxurious Coastal Haven — Exclusive 1-Bedroom Apartments in Bukit – Pandawa with Spa, Infi…
$115,000
Квартира 2 спальни в Джимбаран, Индонезия
Квартира 2 спальни
Джимбаран, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
A New Era of Island Living — Contemporary 2-Bedroom Apartment in Bukit–Pandawa, Just 3 Minut…
$170,000
