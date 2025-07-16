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Виллы с бассейном в Джембране, Индонезия

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Air Kuning, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 401 м²
Количество этажей 1
Меблированная вилла в Балийском стиле. Вилла в окружении природы,в 5-ти минутах от пляжа …
$395,000
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Air Kuning, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Вилла с частным бассейном. Современная вилла в популярном районе Бингин. На вилле можно с…
$373,299
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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Параметры недвижимости в Джембране, Индонезия

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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