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Виллы с садом в Джембране, Индонезия

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Air Kuning, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 401 м²
Количество этажей 1
Меблированная вилла в Балийском стиле. Вилла в окружении природы,в 5-ти минутах от пляжа …
$395,000
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Джембране, Индонезия

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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