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Виллы в Джембране, Индонезия

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5 объектов найдено
Вилла в Pekutatan, Индонезия
Вилла
Pekutatan, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Эта вилла FREEHOLD расположена в деревне Пулукан, к востоку от Медеви. Пулукан Пляж - это дл…
$725,292
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Вилла в Джембрана, Индонезия
Вилла
Джембрана, Индонезия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 626 м²
Регентство Табанан, часто игнорируемое в пользу шумных центров Бали, неуклонно привлекает вн…
$1,36 млн
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Вилла 4 комнаты в Air Kuning, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 401 м²
Количество этажей 1
Меблированная вилла в Балийском стиле. Вилла в окружении природы,в 5-ти минутах от пляжа …
$395,000
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Вилла в Джембрана, Индонезия
Вилла
Джембрана, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Стратегически расположенная пляжная вилла, перед пляжем в Пекутатане и недалеко от пляжа для…
$2,01 млн
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Вилла 3 комнаты в Air Kuning, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Вилла с частным бассейном. Современная вилла в популярном районе Бингин. На вилле можно с…
$373,299
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Параметры недвижимости в Джембране, Индонезия

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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