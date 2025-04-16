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Жильё в Джембране, Индонезия

квартиры
3
5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Air Kuning, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Уникальные апартаменты в прекрасном Убуде. Рентабельность апартаментов от сдачи в аренду …
$285,000
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Вилла 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с террасой в Air Kuning, Индонезия
Вилла 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с террасой
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 401 м²
Количество этажей 1
Меблированная вилла в Балийском стиле. Вилла в окружении природы,в 5-ти минутах от пляжа …
$395,000
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты с мебелью, с террасой, с двором в Air Kuning, Индонезия
Вилла 3 комнаты с мебелью, с террасой, с двором
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Вилла с частным бассейном. Современная вилла в популярном районе Бингин. На вилле можно с…
$373,299
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Air Kuning, Индонезия
Квартира 1 комната
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Апартаменты с террасой. 30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платежей. Долгосроч…
$163,500
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Air Kuning, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 2
Апартаменты в популярной туристической локации. Доходность от сдачи в аренду 12-20% в год…
$155,000
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DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Джембране, Индонезия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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