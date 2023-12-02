Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Жилая
  4. Indra Jaya

Жильё в Indra Jaya, Индонезия

1 объект найдено
Вилла 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Keude Unga, Индонезия
Вилла 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Keude Unga, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 221 м²
Этаж 4/1
Sky Stars Ocean View - это комплекс люксовых вилл в современном стиле, который популярен у …
€367,222
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Indra Jaya, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти