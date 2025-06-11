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Отели в Гианьяре, Индонезия

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1 объект найдено
Отель в Убуд, Индонезия
Отель
Убуд, Индонезия
В продаже 2bd вилла на обустроенной территории 20 гектар на севере Убуда Вилла полностью меб…
$160,000
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