Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Денпасар
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на море

Пентхаусы с видом на море в Денпасаре, Индонезия

Пентхаус Удалить
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 1 спальня в Легиан, Индонезия
Квартира 1 спальня
Легиан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Nestled in the vibrant heart of Seminyak, this modern one-bedroom apartment offers a perfect…
$75,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Welcome to a slice of paradise in the heart of Ubud, Bali. This stunning off-plan villa offe…
$399,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 2 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 2/4
THE UMALAS SIGNATURE — Элитный клубный дом в сердце Бали Представляем первый и единстве…
$355,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
AdriastarAdriastar
Вилла в Balangan, Индонезия
Вилла
Balangan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Nestled just 5 minutes away from the serene Balangan Beach, this stunning 3-bedroom villa em…
$288,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 3 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 4/4
MAGNUM RESORT BERAWA — это эксклюзивный комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердц…
$840,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Квартира 1 комната в Табанан, Индонезия
Квартира 1 комната
Табанан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Инвестиции в сердце Nuanu Creative City на Бали. Первый отель в креативном городе Nuanu Cre…
$157,000
Оставить заявку
Estate Service 24Estate Service 24
Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Discover a charming Mediterranean-inspired villa in Ungasan, thoughtfully crafted for those …
$134,540
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Step into a unique blend of vibrant design and tropical tranquility with these presale Mexic…
$335,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
This beautifully designed villa in Batu Belig combines comfort, functionality, and a strateg…
$209,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Property InvestProperty Invest
Квартира 1 комната в Kerobokan, Индонезия
Квартира 1 комната
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/4
THE UMALAS SIGNATURE — Элитный клубный дом в сердце Бали Квартира расположена на 4м эт…
$275,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Новый инвестиционный проект на Бали с гарантированным доходом 8% на 3 года. Финансовые пр…
$140,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 2/4
MAGNUM RESORT BERAWA — это эксклюзивный комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердц…
$540,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Написать в Telegram

Параметры недвижимости в Денпасаре, Индонезия

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти