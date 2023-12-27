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Кондо в Denpasar Selatan, Индонезия

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1 объект найдено
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sanur, Индонезия
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sanur, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
Премиальный комплекс апартаментов на берегу океана, расположенный в районе Санур на острове …
€122,316
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Denpasar Selatan, Индонезия

с видом на море
недорогая
элитная
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