  2. Индонезия
  3. Ciamis
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Ciamis, Индонезия

1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Margaluyu, Индонезия
Вилла 6 комнат
Margaluyu, Индонезия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 411 м²
Количество этажей 1
Современная вилла с 5 спальнями в Убуде!Просторная одноэтажная вилла с 5 спальнями, располож…
$230,000
