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Виллы с террасой в Чангу, Индонезия

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Виллы для ценителей высокого качества в закртом комплексе в центре самого туристического рай…
$355,000
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