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Виллы с бассейном в Чангу, Индонезия

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54 объекта найдено
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Price Leasehold Until 2053: IDR 3,350,000,000 (Early Bird Price – Limited Time) 10 Years Ex…
$211,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Доступный аренда 1-Bed Villa Loft в Канггу - ваши ворота на оживленный рынок недвижимости Ба…
$87,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 280 м²
Комплекс вилл расположен в Чангу, в 3 минутах езды от пляжа, в 1 минуте ходьбы от Fitness Pl…
$614,439
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 91 м²
Жилой комплекс  расположен в живописном районе Кабакаба, недалеко от Чангу — одном из самых …
$237,965
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 168 м²
Частные виллы в комплексе в районе Чангу. Описание вилл: Охраняемая территория, частный вхо…
$333,153
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 123 м²
Роскошный комплекс вилл в центре Чангу, на Бату Балонг, идеально сочетает в себе стиль и удо…
$337,911
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Hayat
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Located in the desirable Kayu Tulang area of Canggu, this elegant 1-bedroom villa embodies t…
$171,239
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Peaceful Villa with Easy Access to Bali’s Vibrant Hotspots Price at USD 170,000 until 2069 …
$170,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Discover the perfect blend of modern design and convenience with this elegant 1-bedroom vill…
$255,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Embrace the essence of Bali’s tropical elegance with this exquisite 3-year leasehold villa, …
$296,779
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Discover the perfect blend of modern living and investment potential with this charming 2-be…
$186,807
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 235 м²
Представляем вам уникальный комплекс роскошных вилл на берегу океана в Переренане, одном из …
$693,722
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 660 м²
Великолепная вилла в районе Берава, которая идеально сочетает в себе роскошь и комфорт. Расп…
$1,97 млн
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 170 м²
Премиальные виллы в районе Batu Bolong, Canggu, Бали. Batu Bolong — самый густонаселенный ра…
$361,708
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Your Bali Dream Home Awaits: Stylish Leasehold 2-Bed Villa with Private Jacuzzi & Outdoor Lo…
$198,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 274 м²
Роскошные виллы на берегу океана в Переренане, одном из самых живописных районов Чангу. 7 ви…
$668,946
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 101 м²
Роскошный проект вилл, находящийся в самом сердце Бали, в районе Чангу, на популярной турист…
$252,243
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This beautifully designed 2-bedroom villa in Buduk, North Canggu, offers a serene yet conven…
$159,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 368 м²
Современные виллы с просторными жилыми зонами, приватными садами и бассейнами, где каждый эл…
$764,332
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Bali Home for Sale: 1-Bedroom Leasehold Villa  in Babakan – Canggu Priced at USD 200,000 L…
$200,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 102 м²
Комплекс вилл, расположенный в перспективном районе Бабакан (Чангу), предлагает уникальное с…
$237,965
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 90 м²
Доходная недвижимость для жизни и инвестиций. Виллы в масштабном комплексе из 209 объектов в…
$242,725
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ощутите воплощение роскошной жизни с этой потрясающей виллой, расположенной в очаровательном…
$195,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 301 м²
Премиальный комплекс, расположенный всего в 5 минутах от пляжа Берава на острове Бали. Этот …
$918,686
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 445 м²
Современный комплекс вилл на пляже Берава - место, где комфорт, роскошь и удобства переплета…
$991,031
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Стильные закрытые жилые виллы рядом с Беравой и Бату-Болонгом - Идеальный отдых на БалиЦена …
$159,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Stumble upon a tranquil haven right in the bustling heart of Padonan, where opulence blends …
$179,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 60 м²
Эксклюзивный комплекс вилл в районе Чангу, Берава. 7 минут до пляжа Берава. личный бассейн …
$222,368
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Explore an exceptional investment opportunity with this off-plan, fully furnished villa in N…
$135,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Affordable Luxury in Bali: Own a Contemporary Leasehold 1-Bed Villa Loft Today. Price at US…
$138,000
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