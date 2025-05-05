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Виллы с садом в Чангу, Индонезия

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18 объектов найдено
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Price Leasehold Until 2053: IDR 3,350,000,000 (Early Bird Price – Limited Time) 10 Years Ex…
$211,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Доступный аренда 1-Bed Villa Loft в Канггу - ваши ворота на оживленный рынок недвижимости Ба…
$87,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 280 м²
Комплекс вилл расположен в Чангу, в 3 минутах езды от пляжа, в 1 минуте ходьбы от Fitness Pl…
$614,439
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 235 м²
Представляем вам уникальный комплекс роскошных вилл на берегу океана в Переренане, одном из …
$693,722
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 660 м²
Великолепная вилла в районе Берава, которая идеально сочетает в себе роскошь и комфорт. Расп…
$1,97 млн
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Your Bali Dream Home Awaits: Stylish Leasehold 2-Bed Villa with Private Jacuzzi & Outdoor Lo…
$198,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 368 м²
Современные виллы с просторными жилыми зонами, приватными садами и бассейнами, где каждый эл…
$764,332
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Bali Home for Sale: 1-Bedroom Leasehold Villa  in Babakan – Canggu Priced at USD 200,000 L…
$200,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 60 м²
Эксклюзивный комплекс вилл в районе Чангу, Берава. 7 минут до пляжа Берава. личный бассейн …
$222,368
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Affordable Luxury in Bali: Own a Contemporary Leasehold 1-Bed Villa Loft Today. Price at US…
$138,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 372 м²
Представляем вам уникальную виллу, обладающую всеми удобствами для комфортной и роскошной жи…
$494,969
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Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Виллы для ценителей высокого качества в закртом комплексе в центре самого туристического рай…
$355,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Tropical Modern 1-Bedroom Villa in Prime Canggu Area – Walk to Cafes, Close to the Beaches, …
$140,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 263 м²
Вилла представляет собой жилье, расположенное в живописном районе Берава, всего в нескольких…
$812,646
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Exquisite Modern Leasehold 4-Bed Villa in Canggu – A Harmonious Blend of Luxury & Nature Pr…
Цена по запросу
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Exclusive Bali Retreat: Leasehold 1-Bedroom Villa with Pool & Scenic Backyard Price at USD …
$142,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 309 м²
Представляем вам уникальный комплекс роскошных вилл на берегу океана в Переренане, одном из …
$743,273
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 225 м²
Виллы в уникальном эко-городе в Переренане, занимающий пространство в 2 гектара, всего в 600…
$574,798
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