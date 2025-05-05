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Таунхаусы с видом на горы в Чангу, Индонезия

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1 объект найдено
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 79 м²
Комплекс таунхаусов в Бераве, расположенный среди рисовых полей и с видом на величественную …
$331,995
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