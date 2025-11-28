Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Чангу
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Чангу, Индонезия

виллы
112
таунхаусы
23
3 объекта найдено
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$280,000
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ОСТАЛОСЬ ТРИ ТАУНХАУСА✅ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ✅ Меня зовут Леон, задайте мне с…
$350,000
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Таунхаус 1 комната в Чангу, Индонезия
Таунхаус 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые дизайнерские таунхаусы   ▪️ROI с аренды от 10% ▪️От $2,200 доход в ме…
$190,000
