  2. Индонезия
  3. Чангу
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Чангу, Индонезия

виллы
112
таунхаусы
23
78 объектов найдено
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
This beautifully designed 2-bedroom villa in Buduk, North Canggu, offers a serene yet conven…
$163,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Слияние роскоши и островного спокойствия - Собственная эта исключительная вилла с 3 кроватям…
$460,100
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Nestled just 500 meters from the ocean in the sought-after Pererenan area, this modern minim…
$310,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Эта полностью меблированная вилла с 1 спальней предлагает изысканный баланс внутреннего комф…
$165,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в спокойном районе Бабакан, Кангу, эта просторная вилла с 3 спальнями предлага…
$440,000
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 112 м²
Комплекс из 30 современных вилл в живописном районе Бали — Умалас. Комплекс расположен в жив…
$217,426
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 126 м²
Изысканные и роскошные виллы находятся в привлекательном районе Чангу, Переренан, всего в 2 …
$604,529
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 103 м²
Современный жилой комплекс с виллами премиум-класса, расположенный в сердце одного из лучших…
$237,965
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Discover the epitome of modern living with this stunning one bedroom villa + office space lo…
$108,500
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 235 м²
Представляем вам уникальный комплекс роскошных вилл на берегу океана в Переренане, одном из …
$693,722
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
The Ultimate Bali Villa Investment Mediterranean-Inspired 4-Bedroom Residence with Long Leas…
$950,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 101 м²
Роскошный проект вилл, находящийся в самом сердце Бали, в районе Чангу, на популярной турист…
$252,243
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 368 м²
Современные виллы с просторными жилыми зонами, приватными садами и бассейнами, где каждый эл…
$764,332
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 60 м²
Эксклюзивный комплекс вилл в районе Чангу, Берава. 7 минут до пляжа Берава. личный бассейн …
$222,368
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 280 м²
Комплекс вилл расположен в Чангу, в 3 минутах езды от пляжа, в 1 минуте ходьбы от Fitness Pl…
$614,439
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 73 м²
Уникальный комплекс из 15 двухуровневых дизайнерских таунхаусов, расположенных в ведущем тур…
$166,577
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 445 м²
Современный комплекс вилл на пляже Берава - место, где комфорт, роскошь и удобства переплета…
$991,031
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Расположенная всего в 800 метрах от пляжа Эхо и окруженная культовыми кафе, ресторанами и оз…
$289,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Расположенная в тихом, но стратегическом районе Бабакан, Кангу, эта современная вилла с 5 сп…
$895,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 465 м²
Роскошная вилла в районе Переренан, Чангу представляет собой идеальное жилье в нескольких ша…
$1,83 млн
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Your Dream Home Awaits: Stunning 2-Bedroom Villa in Bali’s Tranquil Seseh, Perfect for Relax…
$195,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 102 м²
Комплекс вилл, расположенный в перспективном районе Бабакан (Чангу), предлагает уникальное с…
$237,965
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная в самом сердце Бату-Болонга, всего в 9 минутах езды от знаменитого пляжа Бату-…
$150,960
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$280,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 91 м²
Жилой комплекс  расположен в живописном районе Кабакаба, недалеко от Чангу — одном из самых …
$237,965
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 90 м²
Доходная недвижимость для жизни и инвестиций. Виллы в масштабном комплексе из 209 объектов в…
$242,725
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Luxurious Leasehold 3-Bedroom Villa in Nyanyi: A Private Sanctuary with Stunning Poolside Ma…
$255,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Добро пожаловать в эту красиво спроектированную виллу с 2 спальнями, безмятежное убежище, ра…
$397,000
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 130 м²
Элитный жилой комплекс из 11 таунхаусов, отличающийся уникальными дизайнерскими решениями и …
$266,522
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Расположенная в тихом, но процветающем районе Бабакан, Кангу, эта очаровательная вилла в тро…
$160,000
