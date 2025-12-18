Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Чангу
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Чангу, Индонезия

виллы
105
таунхаусы
23
1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!SWOI …
$330,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти