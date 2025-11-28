Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на горы в Чангу, Индонезия

5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 358 м²
Количество этажей 3
$825,000
Вилла 4 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
$640,000
Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Количество этажей 3
$595,000
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 79 м²
Комплекс таунхаусов в Бераве, расположенный среди рисовых полей и с видом на величественную …
$331,995
