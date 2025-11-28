Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Чангу
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Чангу, Индонезия

виллы
112
таунхаусы
23
28 объектов найдено
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 112 м²
Комплекс из 30 современных вилл в живописном районе Бали — Умалас. Комплекс расположен в жив…
$217,426
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 235 м²
Представляем вам уникальный комплекс роскошных вилл на берегу океана в Переренане, одном из …
$693,722
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
The Ultimate Bali Villa Investment Mediterranean-Inspired 4-Bedroom Residence with Long Leas…
$950,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Sky ApartmentsSky Apartments
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 368 м²
Современные виллы с просторными жилыми зонами, приватными садами и бассейнами, где каждый эл…
$764,332
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 60 м²
Эксклюзивный комплекс вилл в районе Чангу, Берава. 7 минут до пляжа Берава. личный бассейн …
$222,368
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 280 м²
Комплекс вилл расположен в Чангу, в 3 минутах езды от пляжа, в 1 минуте ходьбы от Fitness Pl…
$614,439
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
MIPIFMIPIF
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$280,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Luxurious Leasehold 3-Bedroom Villa in Nyanyi: A Private Sanctuary with Stunning Poolside Ma…
$255,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Добро пожаловать в эту красиво спроектированную виллу с 2 спальнями, безмятежное убежище, ра…
$397,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
VernaVerna
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Exceptional 5-Bedroom Villa for Sale in Canggu – Perfect Blend of Traditional Charm and Mode…
$550,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 372 м²
Представляем вам уникальную виллу, обладающую всеми удобствами для комфортной и роскошной жи…
$494,969
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 128 м²
Таунхаусы в клубном поселке в Нуану. Нуану - это творческий город, расположенный на площади …
$358,852
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 309 м²
Представляем вам уникальный комплекс роскошных вилл на берегу океана в Переренане, одном из …
$743,273
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Exquisite Modern Leasehold 4-Bed Villa in Canggu – A Harmonious Blend of Luxury & Nature Pr…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 82 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой комплекс, предоставляющий роскошные таунхаусы с захватыв…
$356,771
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 89 м²
Просторные и светлые таунхаусы, расположенные в районе Чангу, приветствуют вас, где жизнь пе…
$142,780
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 225 м²
Виллы в уникальном эко-городе в Переренане, занимающий пространство в 2 гектара, всего в 600…
$574,798
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя красиво оформленную виллу с 2 спальнями, расположенную всего в нескольких …
$360,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Discover Refined Luxury Living in This Fully Furnished 3-Bedroom Villa with Pool and Garden …
$739,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 263 м²
Роскошный комплекс из 15 таунхаусов, в самом центре Чангу, Бату Болонг. Этот уникальный комп…
$614,439
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Роскошное тропическое поместье - полностью меблированная вилла Joglo 2-Bed с открытой ванной…
$1,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 79 м²
Комплекс таунхаусов в Бераве, расположенный среди рисовых полей и с видом на величественную …
$331,995
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 660 м²
Великолепная вилла в районе Берава, которая идеально сочетает в себе роскошь и комфорт. Расп…
$1,97 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 99 м²
Уникальный комплекс из 10 роскошных таунхаусов, впечатляющем уникальный опыт проживания на б…
$356,771
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 263 м²
Вилла представляет собой жилье, расположенное в живописном районе Берава, всего в нескольких…
$812,646
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 90 м²
Уникальный эко-город в Переренане, занимающий пространство в 2 гектара, всего в 600 метрах о…
$312,174
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Exclusive Leasehold 3-Bed Villa Investment – Unique Dino-Themed Family Retreat with Private …
$361,400
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 84 м²
Роскошный комплекс таунхаусов, в самом сердце Бали. Этот оазис роскоши предлагает живописные…
$351,816
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти