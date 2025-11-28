Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с гаражом в Чангу, Индонезия

виллы
112
таунхаусы
23
36 объектов найдено
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
This beautifully designed 2-bedroom villa in Buduk, North Canggu, offers a serene yet conven…
$163,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Слияние роскоши и островного спокойствия - Собственная эта исключительная вилла с 3 кроватям…
$460,100
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Nestled just 500 meters from the ocean in the sought-after Pererenan area, this modern minim…
$310,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Эта полностью меблированная вилла с 1 спальней предлагает изысканный баланс внутреннего комф…
$165,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в спокойном районе Бабакан, Кангу, эта просторная вилла с 3 спальнями предлага…
$440,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Discover the epitome of modern living with this stunning one bedroom villa + office space lo…
$108,500
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
The Ultimate Bali Villa Investment Mediterranean-Inspired 4-Bedroom Residence with Long Leas…
$950,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Расположенная всего в 800 метрах от пляжа Эхо и окруженная культовыми кафе, ресторанами и оз…
$289,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Расположенная в тихом, но стратегическом районе Бабакан, Кангу, эта современная вилла с 5 сп…
$895,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Your Dream Home Awaits: Stunning 2-Bedroom Villa in Bali’s Tranquil Seseh, Perfect for Relax…
$195,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Luxurious Leasehold 3-Bedroom Villa in Nyanyi: A Private Sanctuary with Stunning Poolside Ma…
$255,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Добро пожаловать в эту красиво спроектированную виллу с 2 спальнями, безмятежное убежище, ра…
$397,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Расположенная в тихом, но процветающем районе Бабакан, Кангу, эта очаровательная вилла в тро…
$160,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Откройте для себя изысканное прибрежное проживание в этой современной, просторной вилле, рас…
$550,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Вилла с 1 спальней в прайм-локации Canggu окружена лучшими ресторанами, магазинами и оздоров…
$229,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Exceptional 5-Bedroom Villa for Sale in Canggu – Perfect Blend of Traditional Charm and Mode…
$550,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Эксклюзивная вилла с 2 спальнями в Канггу - Абасан: идеальное сочетание роскоши, комфорта и …
$300,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
This elegant 4-bedroom villa is nestled in Babakan, one of Canggu’s most desirable neighborh…
$2,00 млн
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная в тихой деревне Будук, эта потрясающая вилла тропического модерна представляет…
$269,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Exquisite Modern Leasehold 4-Bed Villa in Canggu – A Harmonious Blend of Luxury & Nature Pr…
Цена по запросу
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Расположенная в безмятежной деревне Сесе, эта элегантная вилла с 2 спальнями предлагает редк…
$420,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя красиво оформленную виллу с 2 спальнями, расположенную всего в нескольких …
$360,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Discover Refined Luxury Living in This Fully Furnished 3-Bedroom Villa with Pool and Garden …
$739,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Роскошное тропическое поместье - полностью меблированная вилла Joglo 2-Bed с открытой ванной…
$1,11 млн
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя безмятежное убежище в востребованном районе Пантай Лима, вилла предлагает …
$300,000
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Потрясающая вилла с 3 спальнями с видом на рисовое поле в Кангу - роскошная жизнь с инвестиц…
$1,25 млн
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная всего в 9 минутах езды от пляжа Бату Болонг, эта современная вилла с 3 спальня…
$211,300
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
This 3-bedroom villa in Babakan, Canggu offers a stylish and well-balanced design, ideal for…
$299,000
