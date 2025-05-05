Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Чангу
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Чангу, Индонезия

квартиры-студии
30
однокомнатные
29
двухкомнатные
10
Квартира Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые таунхаусы с бассейнами для получения высокой доходности в Бату Болонг, Бадунг,…
$323,465
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бату Болонг, Бали, Индонезия Предл…
$363,898
Оставить заявку
Кондо в Чангу, Индонезия
Кондо
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Продаются дизайнерские однокомнатные апартаменты в самом масштабном комплексе со встроенной …
$80,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия Двухуровн…
$125,532
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Ин…
$242,127
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Масштабный комплекс расположен на площадь комплекса 8.980 м2, и состоит из 209 объектов в ТО…
$135,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 12
Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия Первоклассный жи…
$186,322
Оставить заявку
Realting.com
Перейти