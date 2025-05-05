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Квартиры с видом на море в Чангу, Индонезия

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7 объектов найдено
Кондо в Чангу, Индонезия
Кондо
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Продаются дизайнерские однокомнатные апартаменты в самом масштабном комплексе со встроенной …
$80,000
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 27 м²
Уникальный эко-город в Переренане, занимающий пространство в 2 гектара, всего в 600 метрах о…
$86,715
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 40 м²
Современный комплекс премиум апартаментов в 4 минутах от пляжа Бату Болонг. Инфраструктура к…
$177,895
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Агентство
Hayat
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 33 м²
Комплекс из 95 апартаментов в Чангу (Чемаги), расположен всего в 60 метрах от океана - две м…
$88,202
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Hayat
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English, Русский, Українська
Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/4
Односпальный апартамент в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звезд…
$190,000
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 30 м²
Уникальный комплекс апартаментов, расположенный в популярном районе Чангу. Этот проект – иде…
$90,201
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$388,000
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