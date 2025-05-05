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Квартиры с видом на горы в Чангу, Индонезия

квартиры-студии
30
однокомнатные
29
двухкомнатные
10
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2 объекта найдено
Кондо в Чангу, Индонезия
Кондо
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Продаются дизайнерские однокомнатные апартаменты в самом масштабном комплексе со встроенной …
$80,000
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Квартира 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 12
Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия Первоклассный жи…
$186,322
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