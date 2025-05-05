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Квартиры с гаражом в Чангу, Индонезия

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Комплекс - Residence апартаменты премиум-класса на Бали. Комплекс категории 5* с уникальной …
$265,000
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Квартира 1 спальня в Чангу, Индонезия
Квартира 1 спальня
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
ЛОКАЦИЯ  SECRETS – В САМОМ СЕРДЦЕ ЧАНГУ   Более 50 популярных кафе и ресторанов ряд…
$259,000
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Квартира 1 спальня в Чангу, Индонезия
Квартира 1 спальня
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 123/4
Комплекс - Residence апартаменты премиум-класса на Бали. Комплекс категории 5* с уникальной …
$132,000
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Квартира 1 спальня в Чангу, Индонезия
Квартира 1 спальня
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
$180,000
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