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Виллы с видом на море в Candidasa, Индонезия

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5 объектов найдено
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
$1,90 млн
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Вилла 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс реализован в соответствии с концепцией «живи, работай, отдыхай» и имеет общую…
$225,000
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Вилла 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс реализован в соответствии с концепцией «живи, работай, отдыхай» и имеет общую…
$150,000
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Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс реализован в соответствии с концепцией «живи, работай, отдыхай» и имеет общую…
$808,500
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Вилла 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс реализован в соответствии с концепцией «живи, работай, отдыхай» и имеет общую…
$225,000
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