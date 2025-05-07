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Дома с террасой в Candidasa, Индонезия

виллы
6
1 объект найдено
Дом 5 комнат в Candidasa, Индонезия
Дом 5 комнат
Candidasa, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
⭐️ Крутейшая локация. Этот проект - точка притяжения на Бали.Готовность - 2025 год. Чистый Д…
$1,90 млн
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Зарубежная недвижимость
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