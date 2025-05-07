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Дома с гаражом в Candidasa, Индонезия

виллы
6
1 объект найдено
Вилла в Candidasa, Индонезия
Вилла
Candidasa, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 213 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
$1,90 млн
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