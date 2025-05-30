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Жильё в Bengkulu Tengah, Индонезия

1 объект найдено
Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Виллы с дизайнерской отделкой и бассейнами рядом с пляжем Пандава   5 эксклюзивных и п…
$390,000
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Hayat
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Параметры недвижимости в Bengkulu Tengah, Индонезия

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