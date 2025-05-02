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Виллы в Bener Meriah, Индонезия

Bukit
14
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14 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Bukit, Индонезия
Вилла 5 комнат
Bukit, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Комплекс 4-спальных вилл с видом на океан Запуск нового проекта - комплекс из 6-ти вилл с ви…
$497,031
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Вилла 3 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Элегантная вилла в 500 метрах от самого красивого пляжа Бали с белым песком. Вилла находитс…
$266,267
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Вилла 4 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Город - крепость, расположенный на скале, 7ми минутах езды до лучшего пляжа Бали - Меласти. …
$705,247
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Вилла 2 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Элегантная вилла в 500 метрах от самого красивого пляжа Бали с белым песком. Вилла находитс…
$273,175
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Вилла 3 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла рядом с пляжем Миласти Роскошные резиденции рядом с пляжем Меласти, в Буките…
$479,759
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Вилла 4 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Количество этажей 1
Концептуальная вилла в историческом месте Уникальная дизайнерская вилла рядом с исторической…
$470,164
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Вилла 3 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Элегантные виллы в 500 метрах от самого красивого пляжа Бали с белым песком. Вилла находитс…
$280,660
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Вилла в Simpang Tiga Redelong, Индонезия
Вилла
Simpang Tiga Redelong, Индонезия
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ🚨 Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужн…
$1,13 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 3 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 2
Комплекс дизайнерских вилл в стиле Mid-Century с панорамным остеклением рядом со статуей GWK…
$129,535
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Вилла 5 комнат в Bukit, Индонезия
Вилла 5 комнат
Bukit, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
2 виллы на участке 4,5 сотки Виллы с видом на океан и большим участком земли. Одноэтажная ви…
$334,349
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Вилла 8 комнат в Bukit, Индонезия
Вилла 8 комнат
Bukit, Индонезия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 515 м²
Количество этажей 3
Приватная, отдельно стоящая LUXURY вилла в шаговой доступности до знаменитого пляжа Паданг. …
$1,72 млн
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Вилла 3 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в 500 метрах от океана. Вид на океан из каждой виллы. Распложение комплекса: в…
$297,451
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Вилла 2 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Элегантная вилла в 500 метрах от самого красивого пляжа Бали с белым песком. Вилла находитс…
$266,267
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Вилла 3 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в 500 метрах от океана. Вид на океан из каждой виллы. Распложение комплекса: в…
$300,173
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Параметры недвижимости в Bener Meriah, Индонезия

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