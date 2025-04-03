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Виллы в banjar kedungu, Индонезия

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1 объект найдено
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в desa belalang, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
desa belalang, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Affordable Luxury: Own a Stunning Leasehold 2-Bedroom Villa in Kedungu, Bali Price starting…
$120,000
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Параметры недвижимости в banjar kedungu, Индонезия

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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