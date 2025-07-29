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Долгосрочная аренда вилл на Бали, Индонезия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Pejeng Kawan, Индонезия
Вилла 3 спальни
Pejeng Kawan, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Tropical Breeze Villa – ваш роскошный оазис в сердце Убуда!Вид на восходы и закаты прямо с т…
$3,682
в месяц
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Агентство
DDA Real Estate
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