  2. Индонезия
  3. Бадунг
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры

Многоуровневые квартиры в Бадунге, Индонезия

2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/3
Cейчас ЛОФТ за 155к 57м может отдать за 111к. Юнит 2.4. Стадия готовности 85%, финишная отде…
$111,000
НДС
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
$90,000
Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

