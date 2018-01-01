Гражданство Vanuatu

О программе

Страны Карибского бассейна сейчас становятся одними из самых популярных направлений инвестиционной иммиграции. Программы карибского гражданства являются ключом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при разумно низких затратах, инвестициях для целей быстрого получения гражданства.

Преимущества:

Разумные инвестиции Инвестиции начинаются от $100 000

Безвизовый режим во всем мире В том числе страны Шенгенской зоны Европы, Великобритания, Сингапур.

Быстрая сроки получения Паспорт оформляется всего за 2-4 месяца.

Инвестор имеет право получить гражданство вместе с семьей Гражданство может получить вся семья, включая детей, братьев, сестер и родителей.

Привлекательный налоговый режим Отсутствие налога на богатство, дарение, наследство, иностранный доход или прирост капитала

Гарантированные инвестиции Инвестируйте только после получения одобрения заявления о получении гражданства.

Безопасность для вашей семьи «План Б» на все случаи жизни

Конфиденциальность Не разглашаются персональные данные третьим лицам, сохраняя Вашу конфиденциальность



Программа гражданства Вануату:

В 2017 году для инвесторов начала работать новая программа поддержки развития, целью которой является привлечение иностранных инвестиций в фонд развития страны. Этот фонд предназначен для улучшения инфраструктуры и стимулирования роста региональной экономики.

Инвестор, желающий принять участие в этой программе, должен сделать пожертвование, а именно вложить минимум 135 000 долларов (окончательная инвестированная сумма варьируется в зависимости от количества заявителей), а затем его заявка рассматривается специальной правительственной комиссией.

После принятия положительного решения заявитель и члены его семьи проходят церемониальную процедуру приведения к присяге, которую также можно провести удаленно. Затем инвестор и члены его семьи получают паспорта Вануату удаленно.

Пожертвование правительству Безвозвратное пожертвование в Фонд национального развития (NDF) — 130 000 долларов США для 1 заявителя и административный сбор в размере 5000 долларов США. Безвозвратное пожертвование в Фонд национального развития Фонд (NDF) — 150 000 долларов для супружеской пары и административный сбор в размере 5000 долларов. Безвозвратное пожертвование в Фонд национального развития Фонд (NDF) — 165 000 долларов для семьи из 3 человек и административный сбор в размере 5000 долларов. Безвозвратное пожертвование в Фонд национального развития Фонд (NDF) — 180 000 долларов на семью из 4 человек и административный сбор в размере 5000 долларов.



Преимущества