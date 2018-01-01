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Гражданство Vanuatu

Вануату Вануату
Срок получения: от 2 месяцев
Расходы: от
€123,130
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Гражданство Vanuatu
Гражданство
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О программе

Страны Карибского бассейна сейчас становятся одними из самых популярных направлений инвестиционной иммиграции. Программы карибского гражданства являются ключом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при разумно низких затратах, инвестициях для целей быстрого получения гражданства. 

Преимущества: 

  • Разумные инвестиции 
    • Инвестиции начинаются от $100 000
  • Безвизовый режим во всем мире

    • В том числе страны Шенгенской зоны Европы, Великобритания, Сингапур.

  • Быстрая сроки получения

    • Паспорт оформляется всего за 2-4 месяца.

  • Инвестор имеет право получить гражданство вместе с семьей

    • Гражданство может получить вся семья, включая детей, братьев, сестер и родителей.

  • Привлекательный налоговый режим

    • Отсутствие налога на богатство, дарение, наследство, иностранный доход или прирост капитала

  • Гарантированные инвестиции

    • Инвестируйте только после получения одобрения заявления о получении гражданства.

  • Безопасность для вашей семьи

    • «План Б» на все случаи жизни

  • Конфиденциальность

    • Не разглашаются персональные данные третьим лицам, сохраняя Вашу конфиденциальность

 

Программа гражданства Вануату: 

В 2017 году для инвесторов начала работать новая программа поддержки развития, целью которой является привлечение иностранных инвестиций в фонд развития страны. Этот фонд предназначен для улучшения инфраструктуры и стимулирования роста региональной экономики.
Инвестор, желающий принять участие в этой программе, должен сделать пожертвование, а именно вложить минимум 135 000 долларов (окончательная инвестированная сумма варьируется в зависимости от количества заявителей), а затем его заявка рассматривается специальной правительственной комиссией.
После принятия положительного решения заявитель и члены его семьи проходят церемониальную процедуру приведения к присяге, которую также можно провести удаленно. Затем инвестор и члены его семьи получают паспорта Вануату удаленно.

  • Пожертвование правительству 
    • Безвозвратное пожертвование в Фонд национального развития (NDF) — 130 000 долларов США для 1 заявителя и административный сбор в размере 5000 долларов США.
    • Безвозвратное пожертвование в Фонд национального развития Фонд (NDF) — 150 000 долларов для супружеской пары и административный сбор в размере 5000 долларов.
    • Безвозвратное пожертвование в Фонд национального развития Фонд (NDF) — 165 000 долларов для семьи из 3 человек и административный сбор в размере 5000 долларов.
    • Безвозвратное пожертвование в Фонд национального развития Фонд (NDF) — 180 000 долларов на семью из 4 человек и административный сбор в размере 5000 долларов.

Преимущества 

  • Паспорт Гренады выдается через 2-3 месяца
  • Безвизовый въезд в более чем 100 стран мира, включая Гонконг и Сингапур
  • Физическое проживание не требуется, есть возможность получить паспорт удаленно
Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 2 месяцев
Расходы
Расходы
от
€123,130
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд

Безвизовый въезд в более чем 100 стран мира, включая Гонконг и Сингапур

Ангола, Антигуа и Барбуда, Армения, Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бурунди, Камбоджа, Кабо-Верде, Коморские о-ва, Конго, Демократическая Республика, Коста-Рика, Кот д’Ивуар, Куба, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Египет, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Фиджи, Габон, Гамбия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Биссау, Гаити, Гондурас, Гонконг, Индия, Иран, Ирландия, Израиль, Ямайка, Иордания, Кения, Кирибати, Косово, Лаос, Лесото, Макао, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивские о-ва, Маршалловы о-ва, Мавритания, Маврикий, Федеративные Штаты Микронезии, Молдова, Черногория, Мозамбик, Науру, Непал, Никарагуа, Нигерия, Палау, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Самоа, Сенегал, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Соломоновы Острова, Южный Судан, Шри-Ланка, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Танзания, Таиланд, Восточный Тимор, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, Замбия, Зимбабве
Дополнительные расходы
Административный сбор за каждого дополнительного члена семьи, если заявителей более 4 15000.00 USD
Требования к заявителю
  • Минимальный возраст - 18 лет 
  • Проверки и одобрение Due diligence
  • Иметь возможность предоставить банковскую выписку и подтверждение наличия средств на сумму не менее 250 000 долларов США
  • Отсутствие судимости
  • Отсутствие каких-либо серьезных заболеваний
Этапы получения программы
Оставьте заявку
от 1 день
Консультанты Luxe Legal services - высококвалифицированные специалисты, которые проведут вас через каждый этап процесса получения второго гражданства с должной осмотрительностью и заботой, гарантируя, что ваше заявление будет подано правильно для получения необходимого результата. Под нашим квалифицированным руководством мы можем помочь вам сориентироваться на пути к построению светлого будущего для себя и своей семьи с помощью второго гражданства
Первоначальные проверки due diligence завершены
от 14 дней
Клиентское соглашение подписано, аванс оплачен
от 1 день
Сбор и подготовка всех необходимых документов
от 14 дней
Подано заявление на получение карибского гражданства
от 3 дня
Обработка заявления на получение гражданства
от 15 дней
Заявка одобрена
от 3 дня
Внесение инвестиций
от 5 дней
Получение гражданства и паспорта
от 14 дней
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Гражданство Vanuatu
Вануату Вануату
от
€123,130
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