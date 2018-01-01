О программе

Таланты со всего мира, приготовьтесь!

Если вы хотите развивать свой стартап или работать удаленно из Европы — Польский хаб цифровых кочевников — это Ваш выбор!

Мы создаем возможности и объединяем самых талантливых предпринимателей и фрилансеров со всего мира. Сосредоточившись на самом важном, наша экосистема поможет вам масштабировать глобальный бизнес, а хаб возьмет на себя остальную операционную деятельность, связанную с юридическими вопросами, бухгалтерским учетом и налогообложением.

Участие в Польском хабе цифровых кочевников позволит Вам и членам Вашей семьи легально релоцироваться и жить в Европе, получить разрешения на работу и получить сразу вид на жительство на срок до трех лет, затем продлить его и получить Европейское гражданство. Выбирая нас, Вы получаете бутик обслуживание от персонального менеджера, который встретит Вас в аэропорту, поможет заселиться в лучшие апартаменты столицы, обеспечит необходимые условия для комфортной жизни по Вашему индивидуальному запросу.

Путешествие по Шенгенской зоне по работе и в личных целях без ограничений. Воспользуйтесь всеми возможностями для работы с клиентами по всему миру и стройте свое будущее вместе с нами!