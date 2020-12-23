О программе

Получите вид на жительство Греции через покупку недвижимости всего за 3 месяца.

На сегодняшний день Греция возглавляет список европейских стран с наиболее лояльными условиями получения вида на жительство за инвестиции. «Greece Golden Visa Programme» - это самый быстрый и недорогой способ получить вид на жительство (ВНЖ) в Европе путем покупки недвижимости в Греции.

Greece Golden Visa Programme (Золотая Виза Греции) — самая популярная программа получения вида на жительство в Европе. Вы гарантированно получите ВНЖ спустя 2-4 месяца после покупки недвижимости и подачи заявки на получение ВНЖ. Данный вид на жительство не предоставляет доступ к рынку труда, но дает возможность выступать в статусе учредителя юридического лица и работодателя.

Действующая государственная программа предоставляет гражданам третьих стран (не входящих в Европейский Союз) право получения ВНЖ по упрощенной процедуре, помогает реализовать планы по интеграции в европейское сообщество в кратчайшие сроки и создать «запасной аэродром».

Основные преимущества: въезд в страну даже при закрытых границах для туристов, бессрочное проживание на территории Греции, возможность получения европейского гражданства, безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны и многие другие страны. В отличие от других видов ВНЖ, при продлении данного вида ВНЖ не учитывается срок вашего пребывания на территории Греции.

Подробное описание программы ВНЖ по ссылке https://hpr.gr/goldenvisa.php

Почему “Золотая виза Греции” так актуальна?