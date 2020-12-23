Вид на жительство Греции
О программе
Получите вид на жительство Греции через покупку недвижимости всего за 3 месяца.
На сегодняшний день Греция возглавляет список европейских стран с наиболее лояльными условиями получения вида на жительство за инвестиции. «Greece Golden Visa Programme» - это самый быстрый и недорогой способ получить вид на жительство (ВНЖ) в Европе путем покупки недвижимости в Греции.
Greece Golden Visa Programme (Золотая Виза Греции) — самая популярная программа получения вида на жительство в Европе. Вы гарантированно получите ВНЖ спустя 2-4 месяца после покупки недвижимости и подачи заявки на получение ВНЖ. Данный вид на жительство не предоставляет доступ к рынку труда, но дает возможность выступать в статусе учредителя юридического лица и работодателя.
Действующая государственная программа предоставляет гражданам третьих стран (не входящих в Европейский Союз) право получения ВНЖ по упрощенной процедуре, помогает реализовать планы по интеграции в европейское сообщество в кратчайшие сроки и создать «запасной аэродром».
Основные преимущества: въезд в страну даже при закрытых границах для туристов, бессрочное проживание на территории Греции, возможность получения европейского гражданства, безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны и многие другие страны. В отличие от других видов ВНЖ, при продлении данного вида ВНЖ не учитывается срок вашего пребывания на территории Греции.
Подробное описание программы ВНЖ по ссылке https://hpr.gr/goldenvisa.php
Почему “Золотая виза Греции” так актуальна?
- Небольшая сумма инвестиций. Греческая «Золотая виза» считается наиболее выгодной, поскольку размер требуемых инвестиций меньше по сравнению с другими европейскими программами. Ключевым основанием для ее получения является покупка одного или нескольких жилых или коммерческих объектов недвижимости в Греции на сумму от 250.000€.
- Доступная недвижимость. Греция привлекательна своими относительно невысокими ценами на европейскую недвижимость. Например, стоимость недвижимости в Салониках составляет в среднем 1.500€ м², на Халкидиках - 1.700€ м² за объекты на вторичном рынке жилья и менее 3.000€ м² за объекты в новострое. При этом арендная плата высока, как и в Европе.
- Возможность покупать дистанционно. Ранее для оформления ВНЖ инвестору необходимо было минимум дважды приезжать в Грецию: для выбора и покупки недвижимости и для сдачи биометрических данных. Теперь же согласно статье 155 Закона 4764/2020от 23.12.2020,заинтересованные лица могут приобрести недвижимость и подать заявление на получение вида на жительство дистанционно по доверенности без личного присутствия. Заинтересованным лицам необходимо приехать в Грецию только для сдачи биометрических данных (дактилоскопии) в течение одного года с момента подачи заявки на получение ВНЖ.
- Наличие банковского счета не обязательно. Для получения ВНЖ в Греции и подписания договора купли-продажи недвижимости наличие банковского счета в греческом банке у инвестора не обязательно. По условиям программы инвестор обязан оплатить стоимость покупки недвижимости со своего личного банковского счета (не обязательно греческого) на личный счет продавца. Данная возможность упрощает процедуру и избавляет от необходимости легализации средств. В случае открытия счета в греческом банке и накопления на нем средств банк вправе запросить у заинтересованного лица документы, подтверждающие происхождение средств.
- Ваши инвестиции приносят доход. Краткосрочная аренда купленного объекта генерирует дополнительный доход инвестору и приносит примерно 4-5% годовых. Долгосрочная аренда приносит чуть меньше - около 3%-4% годовых, но при этом с ней меньше забот. Чтобы официально получать доход от недвижимости и оплачивать счета за содержание объектов, инвестору необходимо открыть счёт в греческом банке.
- ВНЖ получает вся семья. Инвестор и его семья получают 5-летний вид на жительство, который дает право непрерывного пребывания на территории Греции и действителен до тех пор, пока приобретенная недвижимость остается в собственности инвестора. По данной программе ВНЖ могут получить: заявитель, его супруг/супруга, дети обоих супругов возрастом до 21 года, включая детей от предыдущих браков (в этом случае дети должны иметь статус усыновленных) и родителей обоих супругов. По истечению 5 лет необходимо продлить срок действия документов. Данная процедура выполняется юристом без Вашего личного присутствия.
- Дети от 21 года получают ВНЖ. Дети, которые участвуют в программе «Золотая виза» Греции, получают трехлетний независимый статус ВНЖ с правом на работу (Αυτοτελής Άδεια Παραμονής ή την Άδεια Εργασίας) по достижению ими 21 года. Единственное требование – наличие вида на жительство на момент исполнения 21 года.
- Пожизненный статус ВНЖ. Срок действия ВНЖ продолжается до тех пор, пока недвижимость остается в собственности инвестора. В случае ее продажи вид на жительство аннулируется. Исключение составляет одновременная покупка новой недвижимости. По прошествии нескольких лет можно получить гражданство и продать недвижимость.
- Возможность получить гражданство. Заявку на получение паспорта гражданина Греции можно подать через 12 лет после выдачи первого ВНЖ, главное условие – ежегодный срок пребывания в стране должен составить не менее 183 дней на протяжении 12 лет. Для получения гражданства необходимо сдать экзамен на знание языка, истории и географии Греции.
- Постоянное проживание в Греции не требуется. Программой не предусмотрены требования в отношении минимального срока проживания в стране для получения или продления ВНЖ, в отличие от Испании или Португалии, где инвестор обязан ежегодно находиться в стране по крайней мере одну неделю.
- Отсутствие дополнительных налогов. ВНЖ Греции не дает инвестору статус налогового резидента, если он проживает в стране менее 183 дней в год. Помимо этого, в Греции есть возможность стать налоговым резидентом и платить фиксированный налог на доходы за рубежом.
- Простой пакет документов для ВНЖ. Правительство Греции не требует специфических документов для получения ВНЖ, достаточно стандартного пакета: паспорт, медицинская страховка, оплата пошлины, свидетельство о рождении с апостилем, нотариальный договор о владении имуществом на территории Греции и справка о регистрации в Реестре имущественных прав.
- Что можно купить на сумму инвестиции? Как говорилось выше, средняя цена за квадратный метр в Греции пока не высокая. На формирование цены влияют многие факторы: расположение, состояние здания, удаленность от моря и т.д. Исходя их нашего опыта на эту сумму возможно приобрести таунхаус в городе или в курортной зоне, новую квартиру в фешенебельном районе, две квартиры либо три студии на рынке вторичного жилья.
- Вы получите ВНЖ в течении 2 месяцев. Вы гарантированно получите ВНЖ спустя 2-4 месяца после покупки недвижимости и подачи соответствующей заявки. Если Вы лично присутствуете при подаче юристом документов на ВНЖ и сдаете отпечатки пальцев, то Вы сразу получаете т.н. «голубую справку», которая дает вам право на безвизовый въезд в страну, а через 1-2 месяца юрист уже без вашего присутствия получает Ваши карты ВНЖ. При подаче документов без сдачи биометрии Вам необходимо запланировать приезд в Грецию, сдать отпечатки пальцев и через 10 дней получить карты ВНЖ. Данную процедуру можно совместить с отдыхом у моря.
|— Расходы на покупку объекта стоимость 250.000 евро составят около 19.500€. — Расходы на оформление ВНЖ на 2 взрослых и 2 детей около 6.000€ .
|25000.00 EUR
— Возраст — от 18 лет;
— Нерезидет ЕС.
Получить ВНЖ могут следующие лица:
— Заявитель\инвестор c легальным доходом;
— Супруг/супруга заявителя;
— Дети инвестора возрастом до 21 года;
— Дети супруги инвестора возрастом до 21 года;
— Родители инвестора и супруги.
— Паспорта и действующие визы.
— Паспорта и действующие визы.
— Не требуется знать местный язык (Греческий).
— Важно, что власти не предъявляют требование по проживанию в Греции.
— Во время подачи или после одобрения заявки нужно будет посетить Грецию для сдачи биометрических данных и получения паспорта.
— Пожизненный вид на жительство для всей семьи на весь период владения объектом
— Высокий уровень социальной и политической безопасности в стране
— Возможность формирования пакета из нескольких объектов разной стоимости
— Возможность переезда в Грецию и создания «запасного аэродрома»
— Безвизовый или упрощенный въезд во все страны Шенгенской зоны
— Минимальная сумма инвестиций по сравнению с подобными программами стран ЕС
— Отсутствие требований к условиям и срокам проживания и знанию греческого языка
— Пребывание менее 183 дней в году не приводит к налоговых обязательствам
— Бесплатная первая медицинская помощь и образование в школах и ВУЗах
— Возможность получить паспорт ЕС, двойное гражданство разрешено
— Упрощенная процедура получения виз в США, Англию, Канаду, Австралию
— Легальный вывод и хранение капитала в твердой валюте европейских стран
— Возможность обмена купленного жилья на другой аналогичный объект
— Возможность покупки недвижимости и получения ВНЖ дистанционно