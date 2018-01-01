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Zera Homes

Турция, Kestel Mahallesi Isa KUCULMEZ Cad. No:52 / A-B ALANYA / ANTALYA 07450
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Zera Homes
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Тип компании
Тип компании
Иммиграционный консультант
Год основания компании
Год основания компании
2010
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.zerahomes.com/ru
Описание

Наша компания «Zera Homes» - занимает одно из лидирующих позиций на рынке недвижимости города Алании, является лицензированным агентством недвижимости, а так же строительной компанией на побережье Средиземного моря с 2010 года.

В наибольшей степени наша компания может похвастаться весьма обширной и актуальной базой различных объектов недвижимости.

Нашей главной задачей является удовлетворение требований покупателей.

Услуги

Компания «Zera Homes» оказывает услуги в следующих сферах: помощь при покупке и продаже объектов недвижимости, подготовке всех необходимых документов, а так же сопровождение сделки на всех этапах купли-продажи. Наши опытные сотрудники окажут Вам помощь в оформлении ипотечного кредита на самых выгодных условиях, страховании Вашей недвижимости.

Помимо этого, наша компания предоставляет следующий спектр услуг: оформление необходимых документов для получения абонементов на электричество и воду, помощь при покупке мебели и бытовой техники, трансфер из аэропорта, прокат автомобилей, ремонт и реставрация квартир, вилл, магазинов, уборка апартаментов и многое другое.
Мы будем рады помочь Вам в решении любых возникающих вопросов!

Программы иммиграции
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Программы иммиграции в Турцию
ВНЖ
Турция Турция
Программы иммиграции в Турцию
Срок получения: от 1 месяцев
от € 183
1. Краткосрочный ВНЖ. Выдается на срок до одного года. Основания для выдачи временного вида на жительство в Турции: туризм; проведение научных исследований; ведение бизнеса; прохождение лечения; участие в программе повышения квалификации; участие в программе по о
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Zera Homes
Гражданство Турции
Гражданство
Турция Турция
Гражданство Турции
Срок получения: от 6 месяцев
от € 366,423
Преимущества турецкого гражданства 1. Безвизовые путешествия. Гражданин Турции получает безвизовый доступ в 110 стран мира, включая Южную Корею, Сингапур и Японию, куда при наличии только российского паспорта нужно оформлять визу. Кстати, от российского паспорта вам отк
Иммиграционный консультант:
Zera Homes
Получение ВНЖ
ВНЖ
Турция Турция
Получение ВНЖ
Срок получения: от 1 месяцев
от € 200
На сегодняшний день существуют следующие способы иммиграции в Турцию: 1. Краткосрочный ВНЖ. Выдается на срок до одного года. Основания для выдачи временного вида на жительство в Турции: туризм; проведение научных исследований; ведение бизнеса; прохождение лечени
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Zera Homes
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Dina Drobyshevskaya
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Агентства рядом
Binaa Investment

Binaa Investment - специализированная компания по консалтингу в сфере недвижимости и инжиниринга в Стамбуле, предоставляющая юридические и консультационные услуги, специализирующаяся на секторе недвижимости Турции. Мы начали в 2015 году с небольшой команды и менее 10 проектов, теперь мы управляем более чем 1000 объектами и предоставляем услуги более чем 60 национальностей по всему миру. Благодаря своим выдающимся услугам, Binaa Investment добилась больших успехов, особенно благодаря удовлетворению и признанию своих клиентов.

Viya Law & Consulting

О компании

Viya Legal- является  международной юридической компанией, основной деятельностью которой является в сферах гражданства, инвестиций, иммиграции, частного капитала  и недвижимости.

Наша компания, имеет 26-летний опыт работы а так же предоставляет услуги  премиум-класса. Во всех этапах процесса получения гражданства или покупки недвижемости наша компания предоставляет юридическое сопровождение.  Мы  закрыли более чем 600  работ по гражданству и успешно завершили 1800 работ по недвижемостям, что в себя включает отели, виллы,бизнес центры, земли, квартиры и дома. Всего за 3 месяца мы поможем вам получить Турецкое Гражданство.

Viya Legal активно предоставляет высококачественные услуги турецким и международным клиентам в области коммерческих судебных разбирательств, недвижимости и строительного права под брендом юридической фирмы Viya с 1996 года.

Viya Legal - ведущая фирма в программе получения гражданства Турции по инвестициям с командой профессионалов, состоящей из опытных юристов, международных экспертов по продажам, высококлассных поставщиков услуг и наших бесчисленных партнеров по разработке решений. Наша юридическая идентификация способствует легкому и беспроблемному процессу организации документов и юридических деталей вашего заявления для получения гражданства.

TURKREALT.RU - миграционный центр Анталии

DNM.Turkrealt™  - самые выгодные варианты недвижимости в Анталье - недвижимость в рассрочку,  «горячие» варианты вторичной недвижимости, земельных участков и предоставят полнейшую информацию о покупке недвижимости в Турции, кредитах, ВНЖ. Полный спектр услуг - от индивидуального подбора недвижимости, бесплатных ознакомительных туров и юридических консультаций  и до получения вами полного права владения недвижимостью в Турции - ТАПУ (Tapu Senedi – документа о праве собственности на недвижимость).  DNM.Turkrealt — компания, которая развивается и не стоит на месте! Наша команда участвует в международных ярмарках и бизнес мероприятиях по всему миру. Мы постоянно учимся и совершенствуемся для вас!

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