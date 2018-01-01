Zera Homes
Наша компания «Zera Homes» - занимает одно из лидирующих позиций на рынке недвижимости города Алании, является лицензированным агентством недвижимости, а так же строительной компанией на побережье Средиземного моря с 2010 года.
В наибольшей степени наша компания может похвастаться весьма обширной и актуальной базой различных объектов недвижимости.
Нашей главной задачей является удовлетворение требований покупателей.
Компания «Zera Homes» оказывает услуги в следующих сферах: помощь при покупке и продаже объектов недвижимости, подготовке всех необходимых документов, а так же сопровождение сделки на всех этапах купли-продажи. Наши опытные сотрудники окажут Вам помощь в оформлении ипотечного кредита на самых выгодных условиях, страховании Вашей недвижимости.
Помимо этого, наша компания предоставляет следующий спектр услуг: оформление необходимых документов для получения абонементов на электричество и воду, помощь при покупке мебели и бытовой техники, трансфер из аэропорта, прокат автомобилей, ремонт и реставрация квартир, вилл, магазинов, уборка апартаментов и многое другое.
Мы будем рады помочь Вам в решении любых возникающих вопросов!