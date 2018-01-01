Описание

REALTING — это международная платформа недвижимости с многолетним опытом работы в разработках специализированных сервисов для риэлторов и застройщиков.

Посещаемость платформы — более 400 000 уникальных пользователей в месяц со всего мира.

Редкие страны, где нет интернета, являются белыми пятнами.

REALTING — это система интеграции трех сервисов:

Международная система партнерских продаж;

Международная витрина объектов недвижимости от агентств недвижимости и девелоперов и частных собственников.

Специализированный новостной контент и аналитической информации о мировом рынке недвижимости.

Факты о команде REALTING:

Опыт работы в недвижимости основателей проекта — более 20 лет.

Сотрудники — это креативные, активные профессионалы из различных областей, разных национальностей и рас.

REALTING подписал меморандум о сотрудничестве с NAR — крупнейшей в мире ассоциации риэлтеров.

REALTING сегодня:

идет в ногу со временем,

развивает и внедряет новейшие технологии для рынка недвижимости,

создает доверительные отношения между партнерами внутри международной системы партнерских продаж,

продвигает новые технологии,

даёт возможность агентствам недвижимости и риэлторам из любой точки земного шара получить выход на международный рынок.

Платформу REALTING выбрали для сотрудничества более 900 компаний и размещают объекты из более 80 стран мира.