REALTING — это международная платформа недвижимости с многолетним опытом работы в разработках специализированных сервисов для риэлторов и застройщиков.
Посещаемость платформы — более 400 000 уникальных пользователей в месяц со всего мира.
Редкие страны, где нет интернета, являются белыми пятнами.
REALTING — это система интеграции трех сервисов:
Факты о команде REALTING:
REALTING сегодня:
Платформу REALTING выбрали для сотрудничества более 900 компаний и размещают объекты из более 80 стран мира.
REALTING оказывает рекламные услуги в отношении базового и расширенного доступа к пользовательскому трафику платформы.
Размещение объектов недвижимости в листинги новостроек, жилой, коммерческой и арендной недвижимости, программ иммиграции.
Также на платформе можно разместить баннеры, ссылки, рекламные публикации, специальные проекты.
Специалисты платформы готовят рекламные проекты по лидогенерации, вебинары, рекламные проекты в социальных сетях.