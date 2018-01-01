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Realting

Беларусь, Belarus Minsk
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Realting
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Тип компании
Тип компании
Иммиграционный консультант
Год основания компании
Год основания компании
2020
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Polski
Веб-сайт
Веб-сайт
realting.com
Описание

REALTING — это международная платформа недвижимости с многолетним опытом работы в разработках специализированных сервисов для риэлторов и застройщиков.

Посещаемость платформы — более 400 000 уникальных пользователей в месяц со всего мира.

Редкие страны, где нет интернета, являются белыми пятнами.

REALTING — это система интеграции трех сервисов:

  • Международная система партнерских продаж;
  • Международная витрина объектов недвижимости от агентств недвижимости и девелоперов и частных собственников.
  • Специализированный новостной контент и аналитической информации о мировом рынке недвижимости.

Факты о команде REALTING:

  • Опыт работы в недвижимости основателей проекта — более 20 лет.
  • Сотрудники — это креативные, активные профессионалы из различных областей, разных национальностей и рас.
  • REALTING подписал меморандум о сотрудничестве с NAR — крупнейшей в мире ассоциации риэлтеров.

REALTING сегодня:

  • идет в ногу со временем,
  • развивает и внедряет новейшие технологии для рынка недвижимости,
  • создает доверительные отношения между партнерами внутри международной системы партнерских продаж,
  • продвигает новые технологии,
  • даёт возможность агентствам недвижимости и риэлторам из любой точки земного шара получить выход на международный рынок.

Платформу REALTING выбрали для сотрудничества более 900 компаний и размещают объекты  из более 80 стран мира.

 

Услуги

REALTING оказывает рекламные услуги в отношении базового и расширенного доступа к пользовательскому трафику платформы.

Размещение объектов недвижимости в листинги новостроек, жилой, коммерческой и арендной недвижимости, программ иммиграции.

Также на платформе можно разместить баннеры, ссылки, рекламные публикации, специальные проекты.

Специалисты платформы готовят рекламные проекты по лидогенерации, вебинары, рекламные проекты в социальных сетях.  

Realting.com
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