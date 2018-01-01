Hellenic Property Greek Real Estate & Investments Company

Описание

ВАШ ПАРТНЕР №1 ПО ВНЖ, НЕДВИЖИМОСТИ И ИНВЕСТИЦИЯМ В ГРЕЦИИ

Компания Hellenic Property - ваш проводник в мир недвижимости Греции.

Лучшая команда страны 24/7 готова помочь вам в выборе недвижимости Греции.

Мы не ограничиваемся предоставлением стандартных брокерских услуг, а являемся профессиональными консультантами, предлагающими комплексные услуги по продаже, покупке, управлению и аренде, городской, курортной и коммерческой недвижимости в Греции.

Приобретая недвижимость с помощью нашей компании, вы сразу получаете не только ликвидный и качественный объект, но и возможность получить ВНЖ Греции, что даст вам возможность проживания и путешествий по Европе без виз.

Нендвижимость

Мы всегда рядом на каждом из этапов от покупки, продажи, аренды до комплексного управления вашей недвижимостью в Греции. Доверившись нам, вы получаете юридически чистый объект, исключая все возможные риски. В нашем портфеле более 1000 ликвидных объектов недвижимости, из которых мы подберем для вас идеальный вариант исходя из задач вашего инвестирования.

ВНЖ и гражданство Греции

Мы помогаем оформить ВНЖ или Гражданство Греции через инвестиции. Это дает не только возможность обеспечить “запасной аэродром” для вашей семьи в Европе, но и открывает границы для путешествий по миру без визовых ограничений. В числе наших услуг оптимизация налогообложения и сопровождение процесса иммиграции.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ

→ Федерация Агентов Недвижимости Греции (O.M.A.S.E)

→ Ассоциация Брокеров Недвижимости Салоник (S.M.A.TH. №2280)

→ Ассоциация Брокеров Недвижимости Халкидиков (S. M. N. H. №137)

→ Торговая Профессиональная Федерация Салоник (O.E.E.TH)

→ Торговая Палата Салоник (№139170, G.E.MI. №152690406000)

НАМ ДОВЕРЯЮТ СОТНИ КЛИЕНТОВ, ПОТОМУ ЧТО:

1. Наша команда № 1 в стране, с вами будут работать лучшие специалисты Греции.

2. Мы используем новейшую crm-систему для комфорта клиентов и оперативности коммуникации.

3. Мы предлагаем качественный портфель ликвидных объектов, состоящий из более 1000 вариантов.

4. Приобретая недвижимость с нами вы получаете ВНЖ Греции уже через 3-4 месяца.

5. Мы несем ответственность за вашу сделку от вашего первого обращения до передачи ключей вам в руки.

6. С нами вы точно знаете какие расходы вас ждут до, во время и после покупки объекта.

7. Мы проводим дистанционные сделки по доверенностям, обеспечивая полный контроль действий.

8. Мы предлагаем только актуальные объекты, которые есть в продаже в данный момент.

9. Наши клиенты рекомендуют нас троим своим друзьям в течении 2 следующих лет.

10. Наша основная задача – не просто продать вам недвижимость, а помочь эффективно вложить вашии средства.

11. Со-основатель компании состоит в совете управления Ассоциации Брокеров Салоник.