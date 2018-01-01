Hellenic Property Greek Real Estate & Investments Company
ВАШ ПАРТНЕР №1 ПО ВНЖ, НЕДВИЖИМОСТИ И ИНВЕСТИЦИЯМ В ГРЕЦИИ
Компания Hellenic Property - ваш проводник в мир недвижимости Греции.
Лучшая команда страны 24/7 готова помочь вам в выборе недвижимости Греции.
Мы не ограничиваемся предоставлением стандартных брокерских услуг, а являемся профессиональными консультантами, предлагающими комплексные услуги по продаже, покупке, управлению и аренде, городской, курортной и коммерческой недвижимости в Греции.
Приобретая недвижимость с помощью нашей компании, вы сразу получаете не только ликвидный и качественный объект, но и возможность получить ВНЖ Греции, что даст вам возможность проживания и путешествий по Европе без виз.
Нендвижимость
Мы всегда рядом на каждом из этапов от покупки, продажи, аренды до комплексного управления вашей недвижимостью в Греции. Доверившись нам, вы получаете юридически чистый объект, исключая все возможные риски. В нашем портфеле более 1000 ликвидных объектов недвижимости, из которых мы подберем для вас идеальный вариант исходя из задач вашего инвестирования.
ВНЖ и гражданство Греции
Мы помогаем оформить ВНЖ или Гражданство Греции через инвестиции. Это дает не только возможность обеспечить “запасной аэродром” для вашей семьи в Европе, но и открывает границы для путешествий по миру без визовых ограничений. В числе наших услуг оптимизация налогообложения и сопровождение процесса иммиграции.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ
→ Федерация Агентов Недвижимости Греции (O.M.A.S.E)
→ Ассоциация Брокеров Недвижимости Салоник (S.M.A.TH. №2280)
→ Ассоциация Брокеров Недвижимости Халкидиков (S. M. N. H. №137)
→ Торговая Профессиональная Федерация Салоник (O.E.E.TH)
→ Торговая Палата Салоник (№139170, G.E.MI. №152690406000)
НАМ ДОВЕРЯЮТ СОТНИ КЛИЕНТОВ, ПОТОМУ ЧТО:
1. Наша команда № 1 в стране, с вами будут работать лучшие специалисты Греции.
2. Мы используем новейшую crm-систему для комфорта клиентов и оперативности коммуникации.
3. Мы предлагаем качественный портфель ликвидных объектов, состоящий из более 1000 вариантов.
4. Приобретая недвижимость с нами вы получаете ВНЖ Греции уже через 3-4 месяца.
5. Мы несем ответственность за вашу сделку от вашего первого обращения до передачи ключей вам в руки.
6. С нами вы точно знаете какие расходы вас ждут до, во время и после покупки объекта.
7. Мы проводим дистанционные сделки по доверенностям, обеспечивая полный контроль действий.
8. Мы предлагаем только актуальные объекты, которые есть в продаже в данный момент.
9. Наши клиенты рекомендуют нас троим своим друзьям в течении 2 следующих лет.
10. Наша основная задача – не просто продать вам недвижимость, а помочь эффективно вложить вашии средства.
11. Со-основатель компании состоит в совете управления Ассоциации Брокеров Салоник.
Покупка и продажа недвижимости в Греции
Покупка и продажа жилой и коммерческой недвижимости в Северной Греции (Халкидики, Салоники, Пиерия, Тассос).
Аренда домов и вилл для отдыха в Греции
Подбор и бронирование вилл и домов для летнего отдыха у моря по всей Греции (Халкидики, Крит, Корфу, Афины, Аттика).
Уход и управление недвижимостью в Греции
Предоставляем полный цикл услуг по управлению и уходу за вашей недвижимостью в Северной Греции (Халкидики, Салоники).
Получение ВНЖ Греции (вид на жительство) и эмиграция
Помогаем с получением ВНЖ в Греции через покупку недвижимости по программе “Золотая Виза” и другими способами.
Отель в Греции: поиск, подбор и покупка
Подбор и покупка отелей 3-5* с целью открытия современного отеля по всей Греции (Халкидики, Тасос, Крит, Корфу, Афины).
Инвестиции в Грецию: поиск и подбор проектов
Подбор ликвидных инвестиционных проектов и объектов попадающих в рамки вашего бюджета и поставленной цели.