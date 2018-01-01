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NWS CONSULTING

Турция, Nurol Tower Business Center
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NWS CONSULTING
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Иммиграционный консультант
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.nwsinvest.com
Программы иммиграции
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Гражданство Турции под ключ
Гражданство
Турция Турция
Гражданство Турции под ключ
Срок получения: от 6 месяцев
от € 5,453
Гражданство Турции через инвестиции в недвижимость предусматривает упрощенный процесс и не требует сдачи экзамена по турецкому языку и истории страны. Заявителю не требуется становиться резидентом, нет необходимости оплачивать налоги и декларировать доходы или имущес
Иммиграционный консультант:
NWS CONSULTING
Наши агенты в Турции
Гражданство Турции
Гражданство Турции
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Viya Law & Consulting

О компании

Viya Legal- является  международной юридической компанией, основной деятельностью которой является в сферах гражданства, инвестиций, иммиграции, частного капитала  и недвижимости.

Наша компания, имеет 26-летний опыт работы а так же предоставляет услуги  премиум-класса. Во всех этапах процесса получения гражданства или покупки недвижемости наша компания предоставляет юридическое сопровождение.  Мы  закрыли более чем 600  работ по гражданству и успешно завершили 1800 работ по недвижемостям, что в себя включает отели, виллы,бизнес центры, земли, квартиры и дома. Всего за 3 месяца мы поможем вам получить Турецкое Гражданство.

Viya Legal активно предоставляет высококачественные услуги турецким и международным клиентам в области коммерческих судебных разбирательств, недвижимости и строительного права под брендом юридической фирмы Viya с 1996 года.

Viya Legal - ведущая фирма в программе получения гражданства Турции по инвестициям с командой профессионалов, состоящей из опытных юристов, международных экспертов по продажам, высококлассных поставщиков услуг и наших бесчисленных партнеров по разработке решений. Наша юридическая идентификация способствует легкому и беспроблемному процессу организации документов и юридических деталей вашего заявления для получения гражданства.

TURKREALT.RU - миграционный центр Анталии

DNM.Turkrealt™  - самые выгодные варианты недвижимости в Анталье - недвижимость в рассрочку,  «горячие» варианты вторичной недвижимости, земельных участков и предоставят полнейшую информацию о покупке недвижимости в Турции, кредитах, ВНЖ. Полный спектр услуг - от индивидуального подбора недвижимости, бесплатных ознакомительных туров и юридических консультаций  и до получения вами полного права владения недвижимостью в Турции - ТАПУ (Tapu Senedi – документа о праве собственности на недвижимость).  DNM.Turkrealt — компания, которая развивается и не стоит на месте! Наша команда участвует в международных ярмарках и бизнес мероприятиях по всему миру. Мы постоянно учимся и совершенствуемся для вас!

Binaa Investment

Binaa Investment - специализированная компания по консалтингу в сфере недвижимости и инжиниринга в Стамбуле, предоставляющая юридические и консультационные услуги, специализирующаяся на секторе недвижимости Турции. Мы начали в 2015 году с небольшой команды и менее 10 проектов, теперь мы управляем более чем 1000 объектами и предоставляем услуги более чем 60 национальностей по всему миру. Благодаря своим выдающимся услугам, Binaa Investment добилась больших успехов, особенно благодаря удовлетворению и признанию своих клиентов.

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