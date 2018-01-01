NWS CONSULTING

О компании

Viya Legal- является международной юридической компанией, основной деятельностью которой является в сферах гражданства, инвестиций, иммиграции, частного капитала и недвижимости.

Наша компания, имеет 26-летний опыт работы а так же предоставляет услуги премиум-класса. Во всех этапах процесса получения гражданства или покупки недвижемости наша компания предоставляет юридическое сопровождение. Мы закрыли более чем 600 работ по гражданству и успешно завершили 1800 работ по недвижемостям, что в себя включает отели, виллы,бизнес центры, земли, квартиры и дома. Всего за 3 месяца мы поможем вам получить Турецкое Гражданство.

Viya Legal активно предоставляет высококачественные услуги турецким и международным клиентам в области коммерческих судебных разбирательств, недвижимости и строительного права под брендом юридической фирмы Viya с 1996 года.

Viya Legal - ведущая фирма в программе получения гражданства Турции по инвестициям с командой профессионалов, состоящей из опытных юристов, международных экспертов по продажам, высококлассных поставщиков услуг и наших бесчисленных партнеров по разработке решений. Наша юридическая идентификация способствует легкому и беспроблемному процессу организации документов и юридических деталей вашего заявления для получения гражданства.