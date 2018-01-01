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Португалия, test 34
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fjffjs
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Тип компании
Тип компании
Иммиграционный консультант
Языки общения
Языки общения
Portugues
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AMBER STAR REAL ESTATE

Мы риэлторская компания, которая работает на рынке продажи недвижимости с 2008 года. Зарекомендовав себя в качестве надежного помощника в сфере недвижимости, мы непрерывно стремимся к эффективному ведению бизнеса, таким образом, с годами спектр наших услуг стал доступен в любой точке страны. Наш персонал состоит из опытных специалистов, которые обладают разносторонними знаниями и готовы предложить лучшие альтернативы. Кроме того, мы работаем с полностью компьютеризированной системой, которая обеспечивает гибкость в поиске и адаптации профиля собственности к запросам наших клиентов. Мы здесь, чтоб сделать вашу жизнь легче!

BMP GLOBAL

Компания BMP Global предлагает индивидуальные решения в области иммиграционных услуг и оказывает высококачественную профессиональную поддержку корпоративным и частным клиентам. Мы предоставляем полный спектр услуг и сопровождаем наших клиентов до предоставления им гражданства. Мы всегда ставим на первое место приоритеты своих клиентов, исходя из чего подбираем персональную стратегию иммиграции с учетом любых требований: сроков и стоимости.

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