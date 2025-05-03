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Виллы в Жамбеке, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Жамбек, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Жамбек, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 172 м²
Количество этажей 3
Дом расположен в Жамбеке, в тихом, зеленом месте, недалеко от близлежащих гор и центра посел…
$256,570
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