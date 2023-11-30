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Особняки в Западно-Задунайский край, Венгрия

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2 объекта найдено
Особняк 4 спальни в Cserszegtomaj, Венгрия
Особняк 4 спальни
Cserszegtomaj, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
В Черсегтомае мы предлагаем на продажу 4-комнатный семейный дом площадью 221 м2, построенный…
€309,000
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Особняк 6 спален в Хевиз, Венгрия
Особняк 6 спален
Хевиз, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
В популярном месте в Хевизе, в 10 минутах пешей прогулки от термального озера Хевиз, продаёт…
€400,000
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Параметры недвижимости в Западно-Задунайский край, Венгрия

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