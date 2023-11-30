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Кафе и рестораны в Западно-Задунайский край, Венгрия

коммерческая недвижимость
46
инвестиционная недвижимость
3
Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Хевиз, Венгрия
Ресторан, кафе
Хевиз, Венгрия
Площадь 160 м²
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ! Во всемирно известном курортном городе Хевиз, в популярном …
€360,000
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