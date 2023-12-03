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Коммерческая недвижимость в Вишеград, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая 22 ванных в Вишеград, Венгрия
Коммерческая 22 ванных
Вишеград, Венгрия
Кол-во ванных комнат 22
Площадь 750 м²
€3,95 млн
в месяц
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