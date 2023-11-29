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Дома в Виллань, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 7 комнат в Виллань, Венгрия
Дом 7 комнат
Виллань, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
€784,120
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Дом 3 комнаты в Виллань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Виллань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€65,536
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