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Отели в медье Веспрем, Венгрия

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1 объект найдено
Отель 2 437 м² в Monoszlo, Венгрия
Отель 2 437 м²
Monoszlo, Венгрия
Площадь 2 437 м²
Этот объект представляет собой виноградники площадью примерно 10 гектаров, на которых выраба…
$6,38 млн
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