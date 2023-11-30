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Земельные участки в Veresegyhaz, Венгрия

5 объектов найдено
Земельные участки в Veresegyhaz, Венгрия
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 1 081 м²
€76,786
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Земельные участки в Veresegyhaz, Венгрия
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 2 338 м²
€124,876
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Земельные участки в Veresegyhaz, Венгрия
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 2 587 м²
€263,038
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Земельные участки в Veresegyhaz, Венгрия
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 1 197 м²
€79,062
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Земельные участки в Veresegyhaz, Венгрия
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 810 м²
€119,031
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