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Земельные участки в Velence, Венгрия

7 объектов найдено
Земельные участки в Velence, Венгрия
Земельные участки
Velence, Венгрия
Площадь 2 000 м²
€1,05 млн
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Земельные участки в Velence, Венгрия
Земельные участки
Velence, Венгрия
Площадь 60 000 м²
€1,54 млн
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Земельные участки в Velence, Венгрия
Земельные участки
Velence, Венгрия
Площадь 714 м²
€118,409
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Земельные участки в Velence, Венгрия
Земельные участки
Velence, Венгрия
Площадь 6 780 м²
€65,757
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Земельные участки в Velence, Венгрия
Земельные участки
Velence, Венгрия
Площадь 1 203 м²
€89,202
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Земельные участки в Velence, Венгрия
Земельные участки
Velence, Венгрия
Площадь 1 026 м²
€102,358
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Земельные участки в Velence, Венгрия
Земельные участки
Velence, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€78,573
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