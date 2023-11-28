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Квартиры в Velence, Венгрия

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Velence, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€162,402
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Квартира 2 комнаты в Velence, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€131,367
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Квартира 3 комнаты в Velence, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€117,991
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